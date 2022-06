Declarações de André Villas-Boas à Sport TV, à margem de uma ação solidária promovida por Miguel Oliveira, em Almada

Convite para o Mundial: "Este tempo de paragem tem servido de preparação para outros projetos de pensamento e de união familiar. Recentemente fui abordado para treinar uma seleção do Mundial, mas decidi ficar por aqui e continuar focado na profissão e na família", contou o técnico luso, que ainda abordou o facto de os clubes ingleses terem comprado alguns jogadores de clubes portugueses nas últimas épocas.



Poder de Inglaterra sobre Portugal, a propósito de Darwin: "O poder de compra dos ingleses é cada vez maior e consegue bater cláusulas. Assim eles conseguem fazer este tipo de compras e roubar os melhores talentos. Acontece ao longo do anos e com frequência, as finanças assim o obrigam. O domínio sobre os campeonato periféricos é cada vez maior. O maior problema é quando os ingleses antecipam as compras que os portugueses deviam fazes nos campeonato argentino e brasileiro, que mais alimentam o português nas últimas épocas. Não me surpreende. Inglaterra tem sido o maior comprador de talento português"