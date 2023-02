Receitas de camisola de Abel Ferreira para ajudar vítimas das chuvas em São Paulo

Treinador português tinha lançado uma camisola personalizada e as receitas da sua venda vão reverter para comunidades do litoral norte de São Paulo

A chuva caiu em força no litoral norte de São Paulo e causou inúmeros estragos. Quem não ficou indiferente foi o Palmeiras e o seu treinador, o português Abel Ferreira, que lançaram uma campanha de solidariedade para ajudar as comunidades afetadas pelas cheias.

Assim, as receitas da venda da camisola personalizada do técnico vão reverter para as mencionadas comunidades. Na partida desta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha, será feita também recolha de bens e alimentos para ajudar os afetados.

"Estou aqui para deixar uma mensagem de ajuda e solidariedade com tudo que se passou no Litoral Norte de São Paulo, com a desgraça que existiu. Eu e o clube vamos ajudar essa gente, porque todos somos um. Nesse momento que vemos a grandeza do nosso clube para ajudar essas pessoas. Eu, juntamente com o clube, vamos oferecer as receitas da camiseta customizada que fiz no ano passado, que ainda não havia encontrado o momento certo para fazer. Esse é o momento, é o aqui e agora, para as pessoas que têm necessidade. Nós vamos ajudar", disse Abel Ferreira, em vídeo publicado pelo Palmeiras nas redes sociais.

Vamos destinar às comunidades afetadas pelas chuvas no Litoral Norte todo o lucro da camisa customizada pelo treinador em 2022. E contamos hoje com as doações da #FamíliaPalmeiras no @AllianzParque! #PorUmFuturoMaisVerde#TodosSomosUm pic.twitter.com/xpp9M3EpjY - SE Palmeiras (@Palmeiras) February 22, 2023