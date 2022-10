Recado para João Félix? "O Correa aproveitou a oportunidade. Se estás chateado..."

João Félix foi suplente utilizado diante do Girona

O internacional português vive um mau momento no Atlético de Madrid.

João Félix já viveu melhores dias no Atlético de Madrid, onde tem sido relegado para o banco de suplentes nos últimos jogos. Este sábado, o internacional português foi lançado por Diego Simeone aos 74', na vitória (2-1) sobre o Girona e, no final da partida, o técnico pareceu ter enviado um recado ao avançado.

"O Ángel Correa aproveitou a oportunidade [bisou]. Isto é o futebol, pertencer a uma equipa. Se estás chateado, quando tens a oportunidade, tens de mostrar porque reclamas jogar", afirmou o técnico, na zona de entrevistas rápidas.

Félix, de 22 anos, soma três assistências em 11 partidas disputadas esta temporada, estando ainda à procura do primeiro golo. Já não é titular desde a derrota caseira do Atlético no dérbi de Madrid (1-2), na sexta jornada da LaLiga.