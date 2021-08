Rebocho no Lech Poznan: "Acho que vou encaixar perfeitamente"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lateral mudou-se para o futebol polaco.

Pedro Rebocho é agora jogador do Lech Poznan, da Polónia. O defesa-esquerdo português assinou por duas temporadas e deixa, assim, os franceses do Guingamp. O jogador de 26 anos assumiu a ambição na nova aventura na carreira, tendo recolhido boas impressões sobre o encontro com o Lechia Gdansk, ganho pelo Lech por 2-0 e ao qual teve a oportunidade de assistir.

"Fiquei agradado. Jogámos muito bem, pudemos ver que a equipa é forte, compacta na defesa, mas muito focada em atacar o máximo possível, o que é adequado para mim. Acho que vou encaixar perfeitamente na lateral", afirmou, citado pelo site oficial do clube.

"Sei que o Lech é um grande clube, que luta pelo título do campeonato e disputa as provas europeias. Por isso vim para aqui", justificou.

No Lech Poznan, Pedro Rebocho vai encontrar os portugueses Joel Pereira, Pedro Tiba e João Amaral.

O futebolista, formado no Benfica, esteve no Paços de Ferreira na temporada passada. Antes passou também pelo Moreirense e pelo Besiktas.