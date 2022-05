Real Madrid foi à formação do Benfica e levou dois gémeos de 12 anos

Jacobo e Nico Afonso anunciaram a mudança nas suas redes sociais

Jacobo e Nico Afonso, filhos do antigo central Nuno Afonso, trocaram a formação do Seixal pela do Real Madrid. Os gémeos anunciaram a mudança nas redes sociais.

Aos 12 anos, os gémeos viajam para a capital espanhola e para um país onde o pai também jogou, no Salamanca e o Díter Zafra.