Real Madrid prepara trunfo no ataque a Rafael Leão

Internacional português ainda não renovou e o contrato com o Milan termina já em 2024. Merengues querem oferecer Brahim num possível negócio

O Real Madrid está muito atento à situação de Rafael Leão. Com contrato até 2024 e ainda sem renovar, o extremo é apetecível para muitos clubes europeus e os merengues já estudam uma forma de convencer o Milan.

De acordo com a Cadena SER, o Real Madrid poderá entrar no concurso do extremo caso a renovação com o Milan não avance. Nessa situação, Brahim, que terminará o empréstimo ao Milan no final desta época e que é considerado um jogador importante para Pioli, podia funcionar.

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo veio pedir desculpa depois do jogo e trocámos as camisolas" Em 2002, num jogo entre França e Portugal do Europeu de sub-17, Cristiano Ronaldo foi expulso após uma entrada sobre Jimmy Briand. À noite, pediu desculpa ao francês e os dois trocaram as camisolas de jogo.

Apesar de continuar no terreno em busca da renovação de Rafael Leão, a direção do Milan começa a ficar preocupada, até pelo que aconteceu, recentemente, com Donnarumma e Kessié, dois jogadores muito importantes e que acabaram por sair a custo zero.