Real Madrid e outros "grandes" atentos a Fábio Carvalho

Avançado português da formação do Fulham termina contrato no fim da temporada.

O Real Madrid é um dos clubes que tem Fábio Carvalho referenciado, segundo avança o Daily Mail. Também de olho no português estarão alguns dos "grandes" da Premier League.

O jogador de 19 anos está no Fulham desde os 13, mas o contrato profissional só é válido até ao fim da época, pelo que fica livre em janeiro de assinar a custo zero um pré-acordo com outro clube. Treinados por Marco Silva, os cottagers queriam renovar, mas as conversações ainda não chegaram a bom porto.

Carvalho nasceu em Lisboa e ainda esteve na formação do Benfica, mas em 2014, com apenas 12 anos, chegou a Inglaterra para a academia do Fulham. N

este emblema, na época passada, somou 11 golos e seis assistências em apenas 1139" na Premier League 2, com uma média de participação em golos a cada 67 minutos. Esta temporada já tem três golos em cinco jornadas do Championship. Outros grandes clubes europeus já foram associados ao avançado.