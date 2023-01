Raphael Guerreiro poderá regressar a França

O jornal L'Équipe avança que o Nice está a acompanhar de perto a situação do lateral esquerdo português, que termina contrato com o Dortmund no final da temporada.

O jornal francês L'Équipe avança esta terça-feira que o Nice está interessado na contratação de Raphael Guerreiro neste mercado de inverno, aproveitando o facto de o internacional português terminar contrato com os alemães do Dortmund no final da temporada.

O lateral esquerdo, de 29 anos, tem estado no radar do atual décimo classificado da Ligue 1 há vários meses, sendo que o seu salário não deverá apresentar-se como um impasse à transferência.

Guerreiro cumpre a sétima temporada no Dortmund, por quem soma três golos e três assistências em 18 jogos disputados em 2022/23. Em França, já passou pelo Lorient, após ter sido formado pelo Caen.