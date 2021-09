Raphaël Guerreiro marca e ajuda à difícil vitória do Dortmund

Borussia Dortmund vence 4-3 em Leverkusen com golo de Raphael Guerreiro

Raphael Guerreiro marcou no triunfo do Dortmund por 4-3 na visita ao Bayer Leverkusen, numa quarta jornada em que o Wolfsburgo manteve a liderança isolada, com o pleno de triunfos.

O adversário do Sporting na Liga dos Campeões recuperou de três desvantagens e, na primeira vez em que esteve na frente, segurou os três pontos, que lhe permitem estar, provisoriamente, no segundo posto com os mesmos nove pontos do Mainz, a três do Wolfsburgo que ganhou por 2-0 na visita ao Greuther Fürth, que soma apenas um ponto.

Guerreiro, em livre direito ao ângulo da baliza do Bayer Leverkusen, fez o empate a 3-3, aos 71 minutos, quatro antes de a estrela norueguesa Erling Haaland consumar a reviravolta, convertendo um penálti decidido pelo videoárbitro (VAR).

Com um remate entre os defesas, em plena área, o jovem médio Florian Wirtz tinha inaugurado o marcador para os anfitriões, aos nove minutos, porém Haaland empatou, de cabeça, aos 37.

O VAR ainda anulou um golo aos visitantes, assinalando uma falta, facto aproveitado pelo Bayer Leverkusen para recuperar a vantagem, num contra-ataque finalizado, pelo avançado checo Patrik Schick, aos 45+1.

Julian Brandt, com receção vistosa e posterior remate sem defesa, voltou a igualar aos 49, contudo o francês Moussa Diaby, com um disparo à entrada da área, seis minutos depois, deu a derradeira vantagem ao Leverkusen, que lidera um trio no quinto lugar, com sete pontos.