Raphael Guerreiro já terá acordo para continuar na Alemanha

Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado, noticia que o lateral português chegou a acordo com o Bayern

Mal Raphael Guerreiro se despediu do Dortmund surgiu a notícia de que negociava há semanas com o Bayern Munique. Agora, o jornalista especializado em mercado Fabrizio Romano dá conta de um acordo verbal entre as duas partes.

Segundo Romano, Guerreiro assinará por três anos. Na próxima semana realizará os exames médicos e assinará contrato.

EXCL: Bayern are set to sign Raphaël Guerrero on free transfer, here we go!



Verbal agreement reached on three year contract - valid until June 2026.



Personal terms agreed have been agreed.



Medical and signature will take place next week. pic.twitter.com/7P2ngOgrl5 - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

Raphael Guerreiro, de 29 anos, esteve no Dortmund sete temporadas, desde que em 2016 deixou o Lorient. Recorde-se que ao longo dos anos foram vários os jogadores de peso a trocarem o Dortmund pelo Bayern, como Gotze, Hummels ou Lewandowski.

Nos últimos anos, Guerreiro foi apontado a clubes como PSG e Barcelona.