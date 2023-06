Raphael Guerreiro oficializado como reforço: "Quando o Bayern me chamou..."

Lateral português assinou até 2026.

Raphael Guerreiro foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Bayern, com um contrato válido até 2026. O lateral internacional português prossegue assim a carreira na Bundesliga, depois de ter vestido a camisola do Dortmund.

"Quando o Bayern me chamou, a minha decisão foi tomada rapidamente. É uma honra para mim jogar por este grande clube e também aprecio muito Thomas Tuchel pelo tempo que passamos juntos no Dortmund", afirmou o defesa.

"Sou um jogador que gosta sempre de ter a posse da bola. O importante é dominar o jogo e quero criar oportunidades. Farei de tudo para ganhar o maior número de títulos possível. Essa é a filosofia do Bayern", disse ainda.

"Raphael Guerreiro é um dos melhores e mais consistentes jogadores da Bundesliga há anos. Versátil e com experiência internacional, enquadra-se na equipa tanto a nível de carácter como a nível desportivo. Estamos muito felizes por termos conseguido contratá-lo e por ele vestir a camisa do Bayern no futuro. O treinador e nós, como responsáveis, concordamos que ele vai enriquecer o nosso jogo", considerou, por seu lado, Jan-Christian Dreesen , CEO do campeão alemão.