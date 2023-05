Raphael Guerreiro emocionou-se na despedida do Dortmund

Lateral disse adeus ao clube alemão.

O internacional português Raphael Guerreiro confirmou este domingo que vai deixar o Borussia Dortmund, após sete temporadas no clube alemão. "Após sete incríveis anos, é tempo de dizer adeus a todos vós com muita tristeza. As memórias que fiz ensinaram-me muito sobre mim no campo, mas também me ajudaram a saber o que adoro no futebol", escreveu o defesa, numa mensagem na rede social Instagram.

Também nas redes sociais, o Dortmund publicou uma imagem de Guerreiro emocionado no momento da despedida, desejando-lhe "tudo de bom para o futuro".

No sábado, Raphael Guerreiro marcou um golo no empate do Borussia frente ao Mainz (2-2), insuficiente para a equipa de Dortmund segurar a liderança do campeonato, deixando o título escapar para o Bayern Munique na última jornada.

"Nunca me vou esquecer do amor que recebi dos adeptos e dos meus companheiros durante estes sete anos", disse Guerreiro, que reconhece que esta é a despedida "mais difícil" da sua carreira.

Campeão europeu por Portugal em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2018, Guerreiro, de 29 anos, conquistou duas Taças da Alemanha e uma Supertaça ao serviço do Dortmund.

Nascido em França, o defesa começou a sua carreira no Caen, passando depois pelo Lorient antes de assinar pelo Borussia Dortmund em 2016/17.