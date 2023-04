Raphael Guerreiro eleito jogador do mês na Bundesliga

O lateral-esquerdo português, Raphael Guerreiro, foi distinguido na principal liga alemã.

Pela primeira vez na sua carreira, Raphael Guerreiro, lateral de 29 anos, foi eleito jogador do mês na Bundesliga. O internacional português foi figura de destaque durante o mês de março ao serviço do Dortmund.

Neste período, o internacional português apontou dois golos e fez três assistências na Bundesliga, somando ainda mais duas assistências já no mês de abril. Esta época, o lateral-esquerdo participou em 30 jogos, contabilizando, no total, cinco golos e 13 assistências pelo Dortmund.

No fim da presente temporada, o jogador de 29 anos terminará contrato com a equipa alemã, algo que, segundo a direção do clube, não deverá acontecer, visto que as negociações para uma possível renovação já estão encaminhadas.