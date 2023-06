Raphael Guerreiro é tema quente e terá já informado alguns ex-companheiros

Lateral está em negociações com o Bayern após deixar o Dortmund.

Depois de confirmada a saída do Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro terá, ao que tudo indica, tudo encaminhado para continuar na Bundesliga, mas desta feita ao serviço do Bayern de Munique.

Numa espécie de ponto da situação, na Alemanha garantem que o lateral internacional português continua ser alvo do campeão alemão, mesmo após alterações na estrutura do clube, embora não exista ainda acordo, apesar das negociações entre as partes. Guerreiro terá mesmo já informado alguns companheiros com os quais jogou em Dortmund sobre este novo passo na carreira.

Campeão europeu por Portugal em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2018, Guerreiro, de 29 anos, conquistou duas Taças da Alemanha e uma Supertaça ao serviço do Dortmund.

Nascido em França, o defesa começou a sua carreira no Caen, passando depois pelo Lorient antes de assinar pelo Borussia Dortmund em 2016/17.