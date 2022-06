Raphael Guerreiro deverá ficar mais uma temporada no Dortmund

Internacional português está há seis épocas no Signal Iduna Park

Há seis temporadas no Dortmund, Raphael Guerreiro não deverá rumar a outras paragens neste mercado de verão.

De acordo com o jornal Bild, o clube alemão ainda não recebeu qualquer proposta pelo internacional português, que termina contrato em 2023, e conta com a continuidade do jogador por mais uma temporada.

O lateral esquerdo de 28 anos rumou ao segundo classificado da última edição da Bundesliga no verão de 2016, após passagens pelo franceses do Lorient e do Caen, onde foi formado.

Avaliado em cerca de 25 milhões de euros pelo Transfermarkt, Guerreiro registou cinco golos e três assistências em 28 partidas esta temporada.