Raphael Guerreiro ajuda Dortmund a regressar aos triunfos

Raphael Guerreiro marcou novamente ao serviço do Borussia Dortmund

Redação com Lusa

Lateral-esquerdo português foi titular e adiantou a formação germânica no marcador frente ao Werder Bremen

Um golo do internacional português Raphaël Guerreiro ajudou, esta terça-feira, o Borussia Dortmund a regressar às vitórias na primeira liga alemã, em jogo realizado no terreno do Werder Bremen (2-1), referente à 12.ª jornada da prova.

Já sem o técnico Lucien Favre, após ter deixado o comando da equipa na sequência da goleada sofrida diante do Estugarda, por 5-1, o Dortmund, que será liderado pelo adjunto Edin Terzic até final da época, colocou-se em vantagem bem cedo, aos 12 minutos, através do lateral esquerdo português.

A resposta do Werder Bremen, que também não vive um bom momento na competição, chegou aos 28 minutos, por intermédio de Kevin Mohwald, que igualou. Porém, Marco Reus, na recarga a uma grande penalidade, aos 79', que falhara segundo antes, assegurou o triunfo do Borussia Dortmund.

A ronda 12 da Bundesliga prossegue na próxima quarta-feira, com destaque para a deslocação do líder isolado Bayer Leverkusen a Colónia e da receção do campeão Bayer Munique ao Wolfsburgo.