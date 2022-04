Rangnick e a renovação de Bruno Fernandes: "São notícias muito boas para o clube"

Médio prolongou o seu contrato com o Manchester United até 2027 e o técnico dos red devils comentou a notícia em conferência de imprensa

Figura do Manchester United desde o momento em que aterrou em Old Trafford, no início de 2020, Bruno Fernandes renovou contrato com o Manchester United até 2027. Ralf Rangnick, técnico dos red devils, comentou e mostrou-se contente com a continuidade do português.

"São notícias muito boas para o clube, para os adeptos e também para o Bruno, que sabe que irá ficar no clube nos próximos cinco anos", afirmou, em conferência de imprensa.

Rangnick elogiou ainda a participação de Bruno Fernandes no play-off de acesso ao Mundial, particularmente no encontro com a Macedónia do Nort,e onde foi decisivo.

"Não há dúvida de que é um jogador muito importante para o clube e para a equipa. Já o felicitei ontem depois de ter chegado da Seleção portuguesa. Jogou muito bem e marcou os golos mais importantes da qualificação para o Mundial", referiu.