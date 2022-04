Rangnick confirma que Bruno Fernandes "está bem" e disponível para o Liverpool

Médio português sofreu um acidente de viação esta manhã, mas o jogador escapou ileso.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira frente ao Liverpool, Ralk Rangnick garantiu que Bruno Fernandes está bem de saúde e escapou do acidente de viação em que esteve envolvido esta manhã sem qualquer ferimento.

O internacional português deslocava-se para o centro de treinos dos red devils, em Carrington, quando o acidente aconteceu. Depois, seguiu para o treino e trabalhou normalmente.

"Ele esteve no treino com a equipa, obviamente o acidente aconteceu quando ele estava a caminho de Carrington. Tanto quanto sei ninguém ficou ferido. Ele está bem e está em condições para amanhã", afirmou o técnico do Manchester United.