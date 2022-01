Ralf Rangnick elogia momento de Dalot: "Tem muitos recursos"

Lateral português tem estado em evidência no Manchester United.

Eleito o melhor jogador em campo na vitória do Manchester United em casa do Brentford (1-3), na quarta-feira, Diogo Dalot recebeu os elogios do treinador, Ralf Rangnick.

"Ofensivamente, o Diogo tem muitos recursos, porque é um jogador que tanto consegue fazer muitos cruzamentos a partir da ala, como é igualmente capaz de enfrentar os adversários em situações de um para um e drible", afiançou o técnico alemão, esta sexta-feira, ressalvando que "há sempre aspetos a melhorar, no caso do Diogo o trabalho defensivo".

"Ele é um lateral mais ofensivo, mas isso é normal. Existem bastantes laterais noutros clubes em situação semelhante e muitos deles até começaram por jogar a extremo, por isso estou contente com o desenvolvimento do Diogo e do Alex Telles até ao momento", acrescentou Rangnick.