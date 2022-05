Rakow, de Sturgeon e Alexandre Guedes, volta a vencer Taça da Polónia

Rakow venceu a segunda Taça da Polónia do palmarés

Ambos os jogadores não jogaram na final com o Lech, vencida pelo Rakow

O Rakow, de Fábio Sturgeon e Alexandre Guedes, conquistou esta segunda-feira, pela segunda época consecutiva, a Taça da Polónia, ao vencer o Lech na final por 3-1. Pedro Vieira também faz parte do plantel do Rakow, mas não chegou a jogar na prova.

Com Sturgeon e Guedes fora da ficha de jogo, o Rakow adiantou-se no marcador bem cedo na partida, aos 6, por intermédio de Gutkovskis.

Meia hora depois, foi Wdowiak que festejou e, apesar do golo aos 52 de João Amaral, extremo ex-Paços de Ferreira que substituiu ao intervalo o compatriota Joel Pereira no Lech, o espanhol Ivi López dissipou todas as dúvidas quanto ao vencedor da prova aos 76, quando selou o 3-1 final.

O Rakow conquistou assim a segunda Taça da Polónia do palmarés, um ano depois de ter vencido a primeira.