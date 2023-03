Rafael Ramos vence em tribunal e acaba com uma polémica no Brasil

Lateral português foi acusado de insultos racistas.

Rafael Ramos, lateral português do Corinthians, foi absolvido de todas as acusações imputadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em causa, recorde-se, estavam alegados insultos racistas a Edenílson num jogo com o Internacional, realizado no dia 14 de maio do ano passado.

Ramos, que em Portugal passou pela formação de Sporting e Benfica, já tinha sido ilibado da acusação de injúria racial e viu agora cair a acusação de ofensa.

Com este triunfo em tribunal, o ex-jogador do Santa Clara livra-se de uma multa de 20 mil reais (3,6 mil euros no câmbio atual) e de uma suspensão.