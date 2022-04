Rafael Ramos convence na estreia pelo Corinthians: "Jogava numa boa equipa de Portugal"

Rafael Ramos estreou-se pelo Corinthians, tendo sido titular na vitória da equipa paulista, por 3-0, diante do Avaí

Rafael Ramos não precisou de muito tempo para merecer a confiança do treinador Vítor Pereira. Dias depois de ter trocado o Santa Clara pelo Corinthians, que por agora lidera o Brasileirão, foi chamado ao onze titular. Ajudou à vitória, por 3-0, diante do Avaí e foi elogaod pelo treinador português.

"O Rafael Ramos jogava regularmente no Santa Clara, uma boa equipaem Portugal. Eu acho que ele tem características que se enquadram no nosso jogo, é rápido, esclarecido, pode ajudar-nos e tem o caráter que eu gosto, competitivo, tem o espírito do Corinthians. Na estreia, no nosso estádio, não fez um jogo no mais alto nível, mas de qualidade do ponto de vista defensivo e ofensivo", disse Vítor Pereira.

Questionado pela imprensa brasileira, Rafael Ramos mostrou-se igualmente feliz, ele que assinou por duas temporadas com o Timão. "Estou feliz pela minha estreia. Ganhámos, não sofremos golos. Mas isso deve-se à ajuda dos meus companheiros, que desde que cheguei estão a ser incríveis. Eles e toda a gente que trabalha no clube receberam-me da melhor forma possível para eu chegar aqui e dar o meu melhor. Também é graças ao trabalho deles que consegui fazer o que jogo que fiz", afirmou. "Estou preparado, estou preparado para tudo o que der e vier", concluiu.