Rafael Ramos alega não saber que "macaco" é um termo racista no Brasil

Lateral português reclama inocência em relação à acusação de racismo de Edenílson, do Internacional

Rafael Ramos, lateral português do Corinthians, apresentou-se esta terça-feira no Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, voltando a reclamar inocência em relação à acusação de racismo efetuada por Edenílson, jogador do Internacional.

A acusação surgiu a 15 de maio, quando o médio brasileiro acusou o lateral português de 27 anos de lhe ter chamado "macaco" após o empate 2-2 entre as respetivas equipas.

Rafael Ramos reagiu prontamente à acusações, reclamando inocência, numa posição reiterada esta terça-feira e sobre a qual o advogado do ex-Santa Clara, Daniel Bialski, avançou pormenores, revelando que o lateral alegou não ter conhecimento que o termo "macaco" era uma expressão racista no Brasil.

"Uma coisa importante que ele [Rafael Ramos] disse hoje [terça-feira] e que precisa de ser destacada: em Portugal, como ele mencionou, se não se faz esse tipo de comentário [macaco] quando se quer ser preconceituoso, e ele não sabia que isso era utilizado no Brasil", afirmou, citado pelo Globoesporte.

Bialski revelou ainda que Rafael Ramos "reafirmou o que já tinha dito várias vezes, que em momento algum ofendeu de forma racista o Edenílson".

Edenílson também será ouvido em tribunal no dia 6 de junho, sendo que Rafael Ramos arrisca um castigo de cinco a dez jogos e uma multa de quase 20 mil euros, no que toca à esfera desportiva.

O caso também está a ser acompanhado pela Polícia Civil de Porto Alegre.