Rafael Lopes refuta Imprensa polaca: "Não fui agredido e não penso rescindir"

Avançado português do Legia Varsóvia assegura que não foi agredido durante o ataque dos adeptos ao autocarro do clube.

Ao contrário do que foi veiculado na terça-feira na Polónia, Rafael Lopes não foi um dos jogadores agredidos no ataque perpetrado por adeptos do Légia Varsóvia contra o autocarro que transportava a equipa para o centro de estágio, após a derrota com o Wisla Plock (1-0), no domingo.

Em declarações a O JOGO, o avançado português vincou a intenção de "clarificar o que realmente aconteceu", explicando que não foi atingido e que, por esse motivo, não coloca a hipótese de avançar para uma possível rescisão de contrato - válido até final de 2022 -, como chegou a ser reproduzido na Imprensa polaca.

"Eu estava lá [no autocarro], mas não fui agredido, como saiu na Imprensa. Alguns sites mecionaram que eu fui agredido, outros disseram que só o Luquinhas e o Emreli é que tinham sido atingidos, que foi o que realmente aconteceu. Aqui na Polónia comuniquei que não fui agredido, nem penso, sequer, avançar para a rescisão. Quero limpar estas questões, limpar o meu nome", afiançou Rafael Lopes, de 30 anos, que já representou, entre outros, Chaves, Moreirense e Boavista.

O episódio está a marcar a atualidade do futebol polaco. Os adeptos do Legia, insatisfeitos com os maus resultados do campeão em título, que ocupa, atualmente, o último lugar do campeonato, atacaram e invadiram o autocarro que transportava a comitiva. Rafael Lopes não se alongou sobre os detalhes do ataque, preferindo aguardar por nova reação oficial do Legia, que já garantiu estar "a colaborar com as autoridades para clarificar as circunstâncias do incidente", tendo colocado em marcha o "reforço das medidas de segurança nas instalações do clube".

De recordar que, além de Rafael Lopes, há outros quatro portugueses no plantel do emblema de Varsóvia: Yuri Ribeiro, André Martins, Josué e Rui Gomes. O brasileiro Luquinhas, um dos agredidos, representou Benfica, Vilafranquense e Aves.