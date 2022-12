Rafael Leão: "Um clube da Premier League? Tenho gostado do Arsenal..."

Londrinos lideram as preferências do internacional luso. Chelsea, Liverpool e United também na corrida, enquanto o processo de renovação de contrato com o ACMilan estará mais demorado do que supostamente se previa.

Enquanto decorrem as conversações para a renovação de Rafael Leão com o AC Milan, o internacional português garante estar totalmente focado nos rossoneri, mas vai desde já adiantando que, esta época, sente um apreço especial pelo futebol que tem sido praticado pelo Arsenal.

"Experiência numa outra liga? Sim, no futuro... Mas de momento estou cem por cento focado no Milan. É um clube de topo e tenho contrato. E também gosto da cidade", começou por afirmar, especificando, quanto a esta última frase: "Milão é top. O clima é igual a Portugal. Há boa comida, boas lojas e bons sítios para passear."

Rafael nomeou depois um clube da Premier League que teria potencial para o atrair. "Vejo muitos jogos. Esta época tenho gostado do Arsenal. Têm jogado bem", disse à RDP África, o autor de dois golos de Portugal no último Mundial.

O interesse dos gunners em Leão dura há vários meses, com Chelsea, Liverpool e Manchester United a serem também, nos últimos tempos, outros emblemas associados a um interesse. Segundo o "Corriere dello Sport", Leão quer um salário de sete milhões de euros limpos no Milan. A dívida a pagar ao Sporting (entre Lille e jogador), para já fixada em 20 M€, também está a travar o processo de renovação com o Milan, que, de qualquer forma, estará disposto a cobrir parte da quantia.