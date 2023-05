Rafael Leão sai com queixas do Milan-Lázio

Internacional português foi titular, mas durou apenas 10 minutos em campo. Primeira mão das meias-finais, diante do Inter, marcada para quarta-feira

Rafael Leão saiu lesionado do encontro entre Milan e Lázio. O português durou apenas 10 minutos em campo.

Depois de fazer um pique, o internacional luso parece ter saído com uma lesão muscular, a quatro dias da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

No sexto lugar, com os mesmos pontos do quinto e do sétimo, o Milan está a lutar por um lugar na próxima Liga dos Campeões. A Lázio está acima, no segundo posto.