Rafael Leão quebra o silêncio sobre tema quente: a renovação com o Milan

Rafael Leão com a camisola do Milan

Atual contrato do avançado português termina em 2024.

Com contrato até 2024, a eventual renovação de Rafael Leão com o Milan tem sido um dos temas quentes em Itália. O avançado internacional português quebrou o silêncio sobre o assunto, deixando aberta a porta à assinatura de um novo vínculo.

"Estou bem aqui, AC Milan. Estou a falar com as pessoas com quem tenho de falar. Vamos ver o que acontece, no final da temporada. Agora, estou focado em terminar bem a época", disse o ex-avançado do Sporting à DAZN.

O Milan atingiu uma série de quatro vitórias consecutivas e sem qualquer golo sofrido. "Estamos em boa forma. Claro que as vitórias dão mais confiança a todos dentro de campo", vincou.

Rafael Leão cumpre a quarta temporada ao serviço da equipa italiana e na atual leva nove golos e oito assistências em 32 jogos.