Rafael Leão pronuncia-se sobre polémica em Itália: "Quem é que foi penalizado?"

Avançado português do Milan reage aos alegados insultos racistas para com Lukaku, do Inter.

Rafael Leão, avançado português do Milan, reagiu nas redes sociais ao alegado caso de racismo a envolver Romelu Lukaku, do Inter, no encontro de terça-feira passada com a Juventus, jogo da Taça de Itália.

"O Ibra ouviu cânticos racistas no jogo contra a Roma. Após marcar festejou e de seguida foi penalizado pelo árbitro com um amarelo quando antes disso tinha sido insultado por toda a claque da Roma. No final, nada feito. Nenhum castigo, nenhuma suspensão. Agora, o Lukaku recebeu cânticos racistas e, mais uma vez, após marcar o golo festejou. Quem é que foi penalizado? O jogador... Infelizmente, este tipo de atos continuam a manchar o desporto que tanto amamos. Racismo out", publicou Leão no Instagram.

"Não se podem aceitar os atos racistas que tiveram Lukaku como alvo dos adeptos da Juventus. Romelu marcou de grande penalidade nos descontos, antes, durante e depois foi alvo de insultos, hostis e repugnantes", denunciou anteriormente a assessoria do jogador.

Na mesma nota, é indicado que o avançado belga celebrou o golo como sempre o faz, mas que, por isso, viu um segundo amarelo e foi expulso, em jogo em que também Samir Handanovic (Inter) e Cuadrado (Juventus) viram o vermelho, já após o apito final.

Lukaku deixou igualmente uma reação nas redes sociais. "A história repete-se. Passei por isto em 2019... e novamente em 2023. Espero que a liga tome verdadeiramente medidas, este belo jogo deveria ser aproveitado por todos. Obrigado pelas vossas mensagens de apoio", escreveu o avançado.

Após o golo, Lukaku fez a continência, ao mesmo tempo em que colocou o indicador junto aos lábios, uma comemoração que fez em outras ocasiões, mas no jogo de terça-feira a olhar para os adeptos da Juve, situados atrás da baliza, em Turim. "O Romelu merece uma desculpa da Juventus e esperamos que a Série A condene de imediato o comportamento dos adeptos", disse a agência que assessora o jogador, esperando que as autoridades italianas rejeitem estes atos, ao invés de castigarem a vítima.

A Juventus, por seu lado, disse estar a trabalhar com as autoridades para identificar os adeptos que entoaram insultos racistas contra o belga no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália. "A Juventus colabora, como sempre, com a polícia, no sentido de identificar os responsáveis pelos gestos e gritos racistas ocorridos na terça-feira à noite. Também neste caso, será aplicado o código de aprovação, de não vender mais bilhetes aos responsáveis", referiu o clube de Turim, em comunicado.

O Inter Milão, que não vence há cinco jogos, com três derrotas e dois empates - um dos quais, com o FC Porto, a valer, ainda assim, o apuramento na Liga dos Campeões -, visita o Benfica na terça-feira, nos quartos de final da Champions. O jogo da primeira mão está agendado para o Estádio da Luz (20h00), enquanto o segundo jogo será na semana seguinte, em 19 de abril, no Estádio Giuseppe Meazza.