"Rafael Leão pode tornar-se uma das referências do futebol europeu"

Elogios do treinador Stefano Pioli para Rafael Leão, que esteve em bom plano na vitória por 3-1 ante a Roma, na quinta-feira.

Stefano Pioli elogiou Rafael Leão, um avançado que faz o treinador lembrar-se de Thierry Henry. Para o italiano, o avançado do Milan pode ver a ser uma das "referências do futebol europeu".

"O Rafael Leão deve continuar a trabalhar com grande convicção e ambição, porque pode tornar-se uma das referências do futebol europeu. Por vezes faz-me lembrar Thierry Henry quando ele começou a jogar na esquerda e depois passou para o centro. Tem de continuar a trabalhar no duro, trabalhar também a sua cabeça para ser ainda mais ambicioso, para poder chegar ao topo do mundo", afirmou Pioli, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo em Veneza, referente à 21.ª jornada da Serie A.

O internacional português marcou seis golos e fez três assistências em 20 jogos esta época.