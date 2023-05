Rafael Leão pede desculpa por guardar a camisola da Juventus nos calções

Avançado português veio a público pedir desculpa após ter sido atacado nas redes sociais

O Milan venceu a Juventus por 1-0, no domingo, e no final do encontro Rafael Leão trocou de camisola com Chiesa, do clube rival. Depois, guardou a camisola nos calções, o que gerou polémica e alguns ataques nas redes sociais, onde se fala de desrespeito.

Rafael Leão veio esta segunda-feira a público pedir desculpa, alegando respeitar todas as instituições.

"Se algum adepto se sentiu desrespeitado por ter metido a camisola dentro dos calções, peço desculpa, não foi a minha intenção transmitir qualquer tipo de desrespeito. Aliás pelo contrário, respeito todas as instituições!! Forza Milan The hate is real damn", escreveu o internacional português.

The hate is real damn - Rafael Leão (@RafaeLeao7) May 29, 2023