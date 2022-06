"Rafael Leão? Não me surpreendeu, já conhecia algumas qualidades"

Declarações de Mário Rui, jogador do Nápoles, em entrevista no programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

"O título foi mais que justo. Não me surpreendeu, porque já conhecia algumas qualidades, mas acima de tudo, este ano, teve a continuidade que não tinha tido no ano passado e demonstrou em campo a cada jogo que era um jogador que podia fazer a diferença a qualquer momento", começou por dizer, antes de ser questionado sobre a possibilidade de Renato Sanches se juntar a Leão no emblema italiano.

"Todos conhecemos as qualidades do Renato [Sanches], o que tem vindo a fazer nos últimos anos. Se se concretizar, o Milan ficará ainda mais forte do que foi este ano, e se isso acontecer fico muito contente pelo Renato e por ter mais um português no campeonato", concluiu.