Rafael Leão não marca há dez jogos: "Não está deprimido. Devemos dar-lhe a bola"

Stefano Pioli, treinador do Milan, diz não estar preocupado com a forma do internacional português nem com a sua quebra na finalização: não marca há dez jogos

Sem marcar há dez jogos, Rafael Leão recebeu esta sexta-feira dois votos de confiança importantes. Primeiro, ficou a saber que entrou na primeira convocatória de Roberto Martínez na seleção de Portugal, depois o técnico do Milan, Stefano Pioli, assegurou que não está preocupado com o momento que atravessa nem com a sua quebra goleadora.

"Não nos interessa se o criticam fora de Milanello. Aconselho-o a ficar perto daqueles que o amam e querem que ele melhore. Ele não está deprimido, mas motivado, é um grande jogador e vai sair-se bem. Nos últimos jogos ele tem atacado bem os espaços, conhecendo as suas qualidades, devemos dar-lhe a bola. Mesmo que ele não marque golos, ele pode abrir defesas, tirar muitos homens. Quem é mais forte entre Leao e Kvara? Eles têm características diferentes", disse Stefano Pioli.

Rafael Leão leva nove golos e oito assistências em 34 jogos na presente temporada, e há um ano marcou 14 golos em 42 jogos, sendo decisivo para a conquista do título pelo Milan e acabando eleito o melhor jogador da Serie A.