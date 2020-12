6,2 segundos foi o tempo que o internacional português precisou para abrir o marcador do jogo do Milan frente ao Sassuolo e fazer o golo mais rápido da história da Liga italiana. Veja o vídeo abaixo.

O avançado português Rafael Leão marcou este domingo o golo mais rápido de sempre do campeonato italiano de futebol, pelo Milan, aos 6,2 segundos, no reduto do Sassuolo, superando um recorde que datava de 2001.

O recorde aconteceu no primeiro lance do desafio da 13.ª jornada, com o turco Hakan Çalhanoglu a descobrir, entre os defesas locais, o antigo jogador do Sporting, que rematou cruzado dentro de área.

O golo do jovem avançado, de 21 anos, foi dois segundos mais rápido do que o marcado por Paolo Poggi, ao serviço do Piacenza, diante da Fiorentina, no ano de 2001.