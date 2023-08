Stefano Pioli, treinador do Milan, quer que trabalhe mais sem bola e coloque o seu talento em prol da equipa

O Milan bateu esta noite o Bolonha por 2-0 e no final o treinador dos rossoneri deu um raspanete a Rafael Leão.

"Falo com ele todos os dias, tento fazê-lo compreender que tem superpoderes. É preciso colocá-los à disposição da equipa: com a bola nos pés, temos muita qualidade, mas temos de ser capazes de nos sacrificar e trabalhar mesmo sem a bola", disse Pioli no final do encontro, numa indireta para o atacante português.

A fechar o encontro, Leão acertou uma bola na barra, mas não marcou nem assistiu no triunfo do Milan.