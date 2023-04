Jornalista "sugeriu" que adversários "partissem as pernas" a Rafael Leão e o português reagiu

Michele Criscitiello, jornalista italiano da Sportitalia, disse aos adversários para "partirem as pernas" a Rafael Leão de forma a conseguirem travá-lo. O jogador português reagiu nas redes sociais.

Rafael Leão viu um jornalista italiano "aconselhar" os adversários a "partirem as pernas" ao avançado e reagiu nas redes sociais, lamentando as palavras de Michele Criscitiello.

"O problema não é quem diz, mas quem os deixa dizer este tipo de coisa", escreveu o internacional português na rede social Twitter.

Na quarta-feira, o jornalista do canal televisivo Sportitalia atirou: "Sabemos quem e o que é o Rafael Leão, por isso não o deixem arrancar para aqueles sprints. Levem um cartão amarelo, vermelho, laranja ou o que for. Partam-lhe as pernas."