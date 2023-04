Rafael Leão já terá acordo com o Milan, falta entendimento entre italianos e o Sporting

"Rafael Leão diz sim ao Milan" lê-se na manchete do jornal Gazzetta dello Sport, este sábado. O acordo já terá sido alcançado, faltando agora que o Milan e o Sporting cheguem a um entendimento relativamente ao pagamento exigido pelos leões devido à rescisão unilateral do avançado, em 2018.

Rafael Leão está cada vez mais perto de renovar o contrato com o Milan. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o internacional português já aceitou a proposta dos rossoneri, faltando apenas o entendimento entre o clube e o Sporting.

O avançado, de 23 anos, vai receber um ordenado na ordem dos sete milhões de euros líquidos durante cinco anos. Recebe ainda um prémio de assinatura no valor de dois milhões de euros. O acordo foi alcançado numa reunião na quinta-feira.

É preciso agora que Milan e Sporting "fechem negócio". Devido à rescisão de contrato unilateral por parte do jogador, em 2018, na sequência da invasão à Academia de Alcochete, os leões querem ser indemnizados. O tribunal já decidiu que o clube verde e branco tem a receber cerca de 22 milhões de euros (16,5 ME mais juros). No entanto, o Sporting vai continuar a exigir na FIFA os 45 milhões de euros que reclama.

Segundo o jornal italiano referido, o Milan já está em negociações com o Sporting e espera ver o diferendo resolvido até à próxima semana.