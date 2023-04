Rafael Leão indignado com comentários de adeptos do Nápoles sobre filho de Theo Hernández

Avançado português mostrou apoio ao companheiro de equipa depois de o defesa francês ser alvo de insultos por parte de adeptos napolitanos.

Rafael Leão recorreu às redes sociais para condenar o comportamentos de alguns adeptos do Nápoles que fizeram comentários ofensivos numa publicação de Theo Hernández nas redes sociais. O lateral-esquerdo francês publicou uma fotografia para comemorar o primeiro aniversário do filho e foi alvo de insultos - houve quem desejasse que a criança sofresse de uma doença grave.

Na noite de domingo, o avançado internacional português mostrou apoio ao companheiro de equipa no Milan. "Infelizmente, as redes sociais são um instrumento onde toda gente pensa que pode dizer o que quiser. Triste são as pessoas que aproveitam o facto disso para tentar mexer com o nosso psicológico. Não se passa nada, irmão. Deus está com a tua família sempre", escreveu Rafael Leão.

De recordar que Milan e Nápoles estão a jogar o acesso às meias-finais da Liga dos Campeões. O primeiro jogo terminou com a vitória da equipa de Milão, por 1-0. Na terça-feira, às 20h00, joga-se a segunda parte da eliminatória.