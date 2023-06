Declarações de Rafael Leão à Milan TV após renovar contrato até 2028

Ser do Milan: "Só quando entrei em campo em San Siro é que percebi o que significava vestir esta camisola. Era isto que eu queria. Disse ao clube e aos meus companheiros de equipa que o meu objectivo era ficar em Milão. O Milan é a minha casa, desde o dia em que cheguei fui recebido de braços abertos. Todos sempre me apoiaram, mesmo nos momentos difíceis. Aqui, todos os dias posso melhorar. Milão é a minha família, ajuda-me a crescer e a tornar-me mais forte. Era isso que eu esperava quando vim para cá."

Evolução: "Nas duas primeiras épocas os números não eram os que eu queria, mas hoje sou um jogador diferente, mais responsável e consciente de quando tenho de passar ou rematar. É também por isso que me tornei mais eficaz na fase de marcação de golos, também graças à ajuda de Pioli, que a certa altura percebeu como explorar-me para tirar o máximo partido das minhas capacidades. Com o Milan, quero ganhar o máximo possível, reviver as emoções do Scudetto. Foi nesse momento que percebi o que é o Milan."

Futuro no Milan: "Quero agradecer ao clube por ter mantido os melhores jogadores do plantel, estou feliz por continuar a jogar com eles. Ibra, por outro lado, ensinou-me a nunca desistir. Antes de um jogo decisivo, diz-me para entrar em campo e mostrar a todos o meu valor. Isso tem sido incrivelmente importante para o meu crescimento."

Festa do título há um ano: "Nunca tinha vivido emoções semelhantes. Quando cheguei, sabia o que era o Milan, mas foi só quando entrei no campo do San Siro que percebi o que realmente significava. Percebi o que realmente significava vestir esta camisola. Ela pesa. É uma responsabilidade quando se joga. Sinto-me orgulhoso por poder fazê-lo e continuar a escrever a minha história nos rossoneri."