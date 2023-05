Rafael Leão grato ao Sporting: "Enche-me de orgulho ter passado por lá"

Avançado do Milan diz que é uma honra ter passado pela Academia dos verdes e brancos

Apesar de ter um litígio com o Sporting, clube com o qual rescindiu unilateralmente em 2018, Rafael Leão não esquece as origens e fala com orgulho da passagem pelos leões e em particular por se ter formado na Academia dos verdes e brancos.

"É uma das melhores academias do Mundo. É uma honra que me enche de orgulho ter passado por lá, eles abriram-me as portas para o mundo do futebol e estou muito grato a eles. É definitivamente um clube que vou lembrar e levar comigo para sempre", afirmou, em entrevista à revista de moda e artes Gaffer.

Na conversa com a revista Gaffer, Leão aborda as suas metas e sonhos, entre outros assuntos.