Rafael Leão explica golo histórico pelo Milan e não esquece Ibrahimovic

Avançado português Rafael Leão marcou o golo mais rápido de sempre do campeonato italiano, pelo AC Milan, aos 6,2 segundos, no reduto do Sassuolo, superando um recorde que datava de 2001.

O recorde: "Não tinha noção (quando marquei). Esta jogada já fazíamos há alguns jogos. Tentámos jogar para a frente. O meu colega encontrou espaço e conseguiu uma bola perfeita para eu concretizar."

Boa época do Milan: "Estamos bem. Na época passada estávamos numa situação menos boa.

A nossa mentalidade para esta época mudou totalmente. O nosso treinador, a chegada do Ibra... Tem sido uma grande ajuda. Em cada jogo digo sempre nas conferências que jogamos como se fosse uma final, para ganhar. A jogada do primeiro golo mostrou isso. Procurámos o golo o mais rápido possível. Ainda é muito cedo, mas estamos no caminho certo."

Ibrahimovic: "É como um irmão velho. Tem muita experiência, é um jogador de nível mundial. Para os jovens é um exemplo. Tentámos sempre ouvir o que tem para nos dizer, podemos aprender muita coisa."

Mensagens: "Como disse no início, não tinha noção. Fico muito contente. Tenho de agradecer à equipa e trabalhar para mais."

Conversas no balneário: "Só no final do jogo. No intervalo estávamos concentrados no jogo, frente a um adversário complicado. Não prestámos muita atenção a isso."

