"Rafael Leão esteve no meu gabinete 178 vezes nestes três anos"

A reação do treinador do Milan à renovação de contrato do internacional português.

O internacional português Rafael Leão, de 23 anos, renovou contrato com o Milan até 30 de junho de 2028, terminando assim um longo processo do clube italiano tendo em vista a assinatura de um novo contrato com o avançado.

Stefano Pioli, treinador do emblema italiano, reagiu com natural satisfação a este desfecho. "Antes de mais, dar os parabéns à direção, a renovação do Rafa era uma coisa muito sentida. Estava confiante porque conhecia a vontade do clube. Hoje até brinquei com o Rafa a dizer que esteve no meu gabinete 178 vezes nestes três anos", afirmou o técnico italiano.

"Temos uma boa relação. Só uma equipa forte poderia recuperar a época a partir do mês de janeiro. Amanhã vou dar-lhes os parabéns", disse ainda Pioli.

Na carreira, Rafael Leão começou nas escolinhas do Amora, mas foi no Sporting que fez quase toda a formação, chegando em 2017/18 à equipa principal dos leões. O jogador foi um dos que rescindiu contrato unilateralmente, após os incidentes na Academia de Alcochete, a anteceder o verão de 2018 e vinculou-se então ao Lille, mantendo um diferendo com o Sporting, por quebra de contrato.

Chegou a Milão no verão de 2019 e desde então vestiu a camisola "rossoneri" em 162 ocasiões, marcando 41 golos e fazendo 29 assistências, num percurso em que foi eleito o melhor jogador da Série A em 2022.