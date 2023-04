Rafael Leão equiparado a Gullit

Arrigo Sacchi, ex treinador do Milan, conta que Galliani lhe ligou para falar da arrancada do português

Rafael Leão arrancou pela esquerda e deu o golo a Giroud nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O momento tem parecenças com a arrancada de Ruud Gullit, há 35 anos, num vitória importantíssima na história do Milan, em Nápoles, por 3-2. Arrigo Sacchi, histórico treinador rossonero, comparou Leão e o neerlandês.

"Como me posso esquecer desse lance de há 35 anos. O Galliani ligou-me a perguntar se eu tinha visto o lance do Leão. Disse me: 'O Leão parecia o Gullit a arrancar pela esquerda e o Giroud o Van Basten a encostar", detalha Sacchi à Gazzetta dello Sport, elogiando de seguida o português.

Leia também FC Porto Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.

"Há duas formas de o parar, ou se antecipa os movimentos do Leão e não o deixam ter a bola ou então têm de estar sempre dois jogadores com ele. Quando acelera é imparável", concluiu.

A jogada de Rafael Leão no golo do AC Milan frente ao Nápoles, na qual ofereceu a bola a Giroud depois de correr dezenas de metros e passar por três defesas adversários, espantou o mundo do futebol. Vários foram os antigos craques se renderam ao internacional português, sublinhando o papel do avançado na qualificação do Milan.