"Rafael Leão e Vinícius Júnior têm algo parecido. São grandes jogadores"

Brahim Díaz, que partilha balneário com o internacional português no Milan, espera uma meia-final "de loucos" frente ao Inter, com muita luta e duas equipas que procuram mostrar "que cores mandam na cidade".

Brahim Díaz, médio ofensivo do Milan, anteviu hoje a meia-final das Liga dos Campeões que vai opôr ambos os gigantes de Milão, com a primeira mão do dérbi frente ao Inter a estar marcada para quarta-feira, às 20h00, em San Siro.

"Já os enfrentámos tantas vezes... Será um jogo de loucos, com muita luta e onde se vai ver que cores mandam na cidade. Será emocionante, seguramente. O Milan e o Inter são duas grandes equipas que sempre querem mais e que pretendem ter motivos para dizer: 'Sou desta equipa que manda na cidade'. Vai ser uma batalha, sem dúvida", referiu, em entrevista ao jornal Marca.

O criativo espanhol, de 23 anos, aproveitou também para lançar elogios na direção do colega de equipa Rafael Leão, dizendo que tem uma boa relação com o avançado português.

"É um grande jogador, com um físico incrível. Dependendo do movimento que faz, eu passo-lhe para o pé ou para o espaço. Tens de lhe dar sempre a bola, porque em corrida ele é imparável. Somos amigos, falamos muito e isso facilita tudo. Mal o jogo vira, eu fixo-me nele para criar perigo, é muito rápido. Se é parecido a Vinícius Júnior? Eles têm algo parecido... São ambos grandes jogadores, para além de que partem do mesmo setor, que é da esquerda", concluiu.