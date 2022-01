Rafael Leão e um dilema que envolve Ronaldo e Ibrahimovic: "Com eles, tudo é possível"

Rafael Leão vinca que com Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo na equipa todos os objetivos são possíveis.

Rafael Leão é um dos jogadores em destaque no Milan - oito golo e cinco assistências em 23 jogos - e é um avançado que tem o privilégio de partilhar balneário com duas grandes figuras do futebol mundial. Com Ibrahimovic no emblema italiano e com Cristiano Ronaldo na Seleção (de forma mais discreta, visto que tem apenas três internacionalizações pela seleção principal de Portugal).

E com dois jogadores como estes na equipa, "tudo é possível", referiu o avançado do Milan quando questionado sobre se é mais fácil vencer a Serie A, com os rossoneri, ou o Mundial, com a seleção das quinas.

"Com eles na minha equipa, tudo é possível. Tento manter-me focado e mostrar a mim mesmo de que sou capaz de continuar ao lado de dois gigantes como eles", apontou numa entrevista à Gazzetta dello Sport.

O Milan é o segundo classificado do campeonato italiano, com menos dois pontos e mais um jogo que o Milan. Relativamente ao Mundial, Portugal não está ainda apurado e vai jogar o play-off: primeiro, defronta a Turquia; se vencer, defronta a Itália ou a Macedónia do Norte.