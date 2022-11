Rafael Leão e a possível renovação com o Milan: "Tive uma conversa antes de vir para Seleção..."

O futuro de Rafael Leão continua ainda a ser uma incógnita. Com o contrato a terminar em junho de 2024, a hipótese de renovação tem estado em cima da mesa e é o cenário que mais agrada ao clube italiano. No entanto, as exibições do internacional português vão fazendo despertar o interesse de vários clubes europeus.

O jornal "Gazzetta dello Sport" reproduz esta quarta-feira declarações do jogador de 23 anos, sobre a possível extensão de contrato, proferidas após o triunfo da seleção portuguesa, na segunda-feira, sobre o Uruguai (2-0).

"Renovação? Estou feliz e orgulhoso, mas agora quero manter o foco no Mundial, quando voltar falarei com o Milan", começou por dizer, antes de ter confirmar a existência de uma primeira conversa sobre o tema.

"Se quero assinar? Antes de vir para a Seleção tive uma conversa com o Maldini e foi positiva, portanto quando voltar vamos ter mais uma boa conversa", concluiu.