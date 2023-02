Rafael Leão ficou no banco do Milan e deve continuar: "Voltarei a fazer o mesmo"

Internacional português não mereceu a confiança de Pioli, no dérbi de Milão, que os rossoneri acabaram por perder, por 1-0. Técnico promete manter a decisão nos próximos encontros

O campeão Milan está a viver uma fase dramática. Os rossoneri levam cinco derrotas e dois empates nas últimas semanas e nem Rafael Leão tem escapado. Suplente no dérbi contra o Inter, o português deve continuar no banco durante os próximos tempos.

"Porque joguei em 3x5x2 e deixei Rafael Leão no banco? Porque precisava de mais gente no meio-campo. Não me arrependo, voltarei a fazer o mesmo nos próximos jogos! Rafael Leão tem imenso potencial, mas precisa de estar mais ativo ao longo do jogo", atirou Stefano Piolo, técnico do Milan, no final do encontro, que o Inter acabou por vencer, por 1-0.

Com a fase mais recente, o Milan caiu para o sexto lugar da Serie A, a 18 pontos do líder Nápoles.