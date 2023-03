Rafael Leão "convida" internacional do Leipzig para o Milan

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dominik Szoboszlai, húngaro de 22 anos, está em alta no clube alemão. Leão viu um "best of" numa publicação nas redes sociais e convidou-o a mudar-se para o Milan

Com cinco golos e 13 assistências em 35 jogos pelo Leipzig, Dominik Szoboszlai é um dos destaques da equipa alemã e o seu talento não passou desapercebido a Rafael Leão.

Szoboszlai publicou nas redes sociais um vídeo com alguns dos seus melhores momentos pela seleção da Hungria, e o avançado português respondeu.

"Adoro" e "Vem para o 'Milan'", escreveu, com o Milan a ser representado por um coração vermelho e outro preto.