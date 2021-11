Rafael Leão caminha para a renovação de contrato com o Milan

O internacional português, recorde-se, rescindiu unilateralmente com o Sporting, depois do ataque à Academia. Seguiu-se uma época nos franceses do Lille e depois p salto para Milão, a troco de 35 M€

A viver um grande momento de forma com boas exibições no clube, que o levaram a ser chamado por Fernando Santos para a Seleção Nacional, Rafael Leão poderá ser premiado em breve pelo AC Milan com a renovação de contrato por mais duas temporadas.

O atual vínculo do internacional português expira em junho de 2024, mas é intenção do colosso italiano prolongá-lo até 2026. Leão iniciou a terceira temporada no Milan, depois de ter apresentado um bom rendimento nas anteriores.

Proveniente do Lille, onde chegou a custo zero depois de ter rescindido unilateralmente com o Sporting na sequência do ataque à Academia, o jogador foi contratado a troco de 35 milhões de euros - Tiago Djaló foi envolvido na negociação com uma avaliação na ordem dos cinco milhões de euros. Se, por um lado, o avançado invocou o ataque à Academia para justificar a sua saída a custo zero de Alvalade, por outro, o Sporting colocou uma ação de execução de dívida de 18 milhões de euros ao seu ex-jogador no Tribunal do Trabalho de Lisboa.

Depois de a FIFA não se considerar competente para julgar o caso, a SAD verde e branca venceu o processo no Tribunal Arbitral do Desporto, que condenou o atleta a pagar uma indemnização de 16,5 M€, a 18 de março.

No Milan, Stefano Pioli, treinador, não abdica do internacional português, mesmo quando tem à disposição a principal referência do ataque: Ibrahimovic. Na primeira temporada, Leão participou em 33 jogos e registou seis golos e duas assistências. Na época passada, esteve em 40 partidas e apontou sete golos e fez seis assistências. Este ano, em 16 jogos soma cinco golos e duas assistências, o que deixa antever uma temporada superior às anteriores.

No último jogo pela Seleção, diante da Irlanda, entrou na segunda parte, mas saiu pouco tempo depois por causa da expulsão de Pepe.

Stefano Pioli aplaude crescimento

Stefano Pioli nunca escondeu o fascínio pelas qualidades de Rafael Leão. No início do ano, o treinador do Milan disse que o jogador português tem "um enorme potencial". "Temos trabalhado muito com ele. Estamos sempre a dizer que o Rafa se destaca quando tem a bola, mas ele tem também de se focar no movimento de fuga ao marcador direto. Se o fizer pode aparecer em melhores posições e depois fazer o que bem sabe com a bola", sublinhou Pioli.