Rafael Leão brinca com a Serie A e revela: "Não gosto do tempo de Londres"

Avançado do Milan prestou declarações ao recém-criado canal de Youtube da loja de sapatilhas "Kick Game".

Rafael Leão, internacional português do Milan, prestou declarações ao recém-criado canal de Youtube da loja de sapatilhas "Kick Game", começando por brincar com a dificuldade do campeonato italiano, onde foi eleito o melhor jogador na temporada passada.

"A Serie A é muito fácil, parece que sim", ironizou o avançado, de 23 anos, sempre com o habitual sorriso no rosto. De seguida, abordou a sua passagem pelos franceses do Lille, que antecedeu a vinda para Milão.

"O primeiro ano [em França] foi difícil. Eles entravam de forma dura. Só que quando tens habilidade, quando és mais veloz, podes criar e fazer a diferença. O segundo ano foi muito melhor e cresci muito. Tenho de mostrar ao Mundo o que posso fazer no relvado e fora dele", apontou.

O dianteiro visou ainda a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em casa do Tottenham, após a vitória do Milan no primeiro jogo (1-0), em San Siro, admitindo não ser fã do famoso céu cinzento de Inglaterra.

"Não gosto do tempo de lá", revelou, antes de contar o que mais gosta de Milão: "O Duomo [barbearia], centro comerciais, discotecas e a comida", completou.

Veja o vídeo: