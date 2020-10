Rafael Leão bisa na vitória do AC Milan frente ao Spezia

Terceira jornada da liga italiana

O avançado português Rafael Leão marcou hoje dois golos na vitória por 3-0 do AC Milan na receção ao Spezia, para a terceira jornada, que permitiu aos milaneses igualarem a Atalanta na liderança da Liga italiana.

Os "carrascos" do Rio Ave na Liga Europa só chegaram ao golo na segunda parte, com os golos de Rafael Leão, aos 57 e 78 minutos, e do francês Theo Hernández, aos 76, e mantiveram o pleno de triunfos na prova, tal como a Atalanta, que hoje venceu em casa o Cagliari, por 5-2.

AC Milan e Atalanta podem beneficiar da falta de comparência do Nápoles na visita à eneacampeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, devido a dois casos de covid-19 no plantel e um na equipa técnica da formação do sul de Itália.

Os napolitanos, que também somavam por vitórias os encontros disputados, pediram o adiamento do encontro, mas a Liga italiana realçou que o protocolo instituído para o desenrolar da competição durante a pandemia permitia a realização do encontro.

O jogo entre Génova e Torino, que estava previsto para sábado, foi adiado, devido aos 17 casos positivos no plantel genovês.

Nos jogos de hoje, a Atalanta chegou ao intervalo do encontro com o Cagliari a vencer por 4-1, com golos do colombiano Muriel, aos sete minutos, do argentino Gomez (29), do croata Pasalic (37) e do também colombiano Zapata (42), tendo o uruguaio Godin (24) marcado para os visitantes.

O brasileiro João Pedro ainda reduziu para 4-2, aos 52 minutos, mas um golo do holandês Lammers, aos 81, fechou o resultado, que permitiu à Atalanta somar o terceiro triunfo consecutivo e isolar-se na liderança da liga, com dois pontos de vantagem sobre o Sassuolo e sobre o Inter Milão, que hoje empatou 1-1 na visita à Lazio.

Em Roma, o argentino Lautaro Martinez colocou o Inter em vantagem, aos 30 minutos, mas o sérvio Milinkovic-Savic repôs a igualdade, aos 55, num encontro em que ambas as equipas acabaram com 10 jogadores, devido às expulsões de Immobile (70) e Sensi (87).

Capitaneado pelo português Bruno Alves, o Parma conseguiu os primeiros pontos da época, impondo-se ao Verona por 1-0, com um golo apontado no primeiro minuto de jogo pelo esloveno Kurtic.

O Benevento impôs-se por 1-0 ao Bolonha com um golo do suplente Lapadula, aos 66 minutos.